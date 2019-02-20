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Михалков сравнил Украину с цирком

20 Февраля 2019 в 22:59
Михалков сравнил Украину с цирком

Известный режиссер и телеведущий Никита Михалков поделился с РИА ФАН своими взглядами на предвыборную ситуацию на Украине.

У режиссера «ощущение какой-то цирковой программы с фокусниками, дрессировщиками». 

«У меня вызывает изумление то, что там происходит. А почему не Зеленский? Почему бы нет? Все люди, которые его видели, видели только с положительной стороны. Он никому ничего не обещал, и нет невыполненных его обещаний. Его только с позитивной стороны знают, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. И для человека, который видит весь этот кавардак, — почему не он?», — заключил режиссер.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в стране претендуют 44 кандидата. По опросам, лидерами предвыборной гонки являют Владимир Зеленский и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе НСН заявил, что лидерство Зеленского показывает, как всех достали другие кандидаты.

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