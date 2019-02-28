Михаил Иконников расскажет о мире джаза с экранов телевизоров

Известный эксперт и авторитетный лидер мнений, программный директор радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников выступит в качестве ведущего нового телепроекта радиостанции и телеканала НАШЕ ТВ - «НАШ JAZZ».

Каждую пятницу в 16:00 по московскому времени в душевной атмосфере студии НАШЕ ТВ Михаил будет беседовать со знаменитыми российскими исполнителями о музыке, становлении их творческого пути, планах на будущее и многом другом. Конечно, изящным украшением «НАШ JAZZ» будет живое исполнение джаза в прямом эфире.

Трансляцию концерта из студии можно будет увидеть в официальной группе телеканала «НАШЕ ТВ» в Одноклассниках и в ежедневном эфире телеканала НАШЕ ТВ. Не пропустите в ближайшее время премьеру проекта на JAZZ 89.1 FM.