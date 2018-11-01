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Михаил Ефремов рассказал украинскому радио о «фантомных болях» России

1 Ноября 2018 в 19:11
Михаил Ефремов рассказал украинскому радио о «фантомных болях» России

Актер Михаил Ефремов в интервью украинскому радио «Новое время» заявил, что «коммунистический морок закончился». При этом он возразил в ответ на замечание ведущего о том, что этот морок якобы продолжается, сообщает РИА Новости. 

"Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли", — сказал Ефремов.

Отвечая на вопрос о том, как Ефремов «вытравливал из себя советское», он посоветовал посмеяться и назвал улыбку первой защитной реакцией.

Ефремов заявил, что только в России из всех 15 бывших советских республик не отмечают День свободы и независимости и воспринимают развал СССР негативно.

Ранее  актриса Лия Ахеджакова в беседе с НСН негативно отреагировала на включение Алисы Фрейндлих в «чёрный список» Украины. Она назвала такое поведение украинских властей сумасшествием и в сердцах не удержалась от крепких слов. 

«Боже… С ума сошли! Они такие же, как мы: что Россия, что Украина. Говорят, что не будут лаяться, а почерк один – Советский Союз» - возмутилась в эфире Лия Ахеджакова.

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