Мигранты захватили судно в Средиземном море

Торговое судно El Hiblu спасло мигрантов в Средиземном море, однако они захватили корабль и направились в сторону Мальты, передает РИА «Новости».

На борту снаходится более 100 спасенных мигрантов. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии. Судно направлялось из Турции, среди команды большинство граждане этой страны.

Местные власти следят за ситуацией, и судну не позволят войти в территориальные воды Мальты.

Как ранее сообщала НСН, европейский миграционный кризис возник весной 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. Данный миграционный кризис является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны.