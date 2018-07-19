МИД запустил флешмоб в поддержку Бутиной

Российское внешнеполитическое ведомствообъявило о запуске флешмоба в социальных сетях в поддержку соотечественницы Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».

«#FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД РФ в «Фейсбук».

Мария Валерьевна Бутина (родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле) — российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие».

Мировую известность получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации. 18 июля 2018 года суд в Вашингтоне отказал в освобождении под залог и постановил заключить Бутину под стражу до судебного разбирательства.