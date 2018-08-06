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МИД Украины недоволен визитом Владимира Путина в Крым

6 Августа 2018 в 14:10
МИД Украины недоволен визитом Владимира Путина в Крым
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. На сайте украинского дипведомства говорится, что Киев считает этот визит нарушением госсуверенитета страны.

Украина по-прежнему считает Крым оккупированной Россией территорией, хотя еще в 2014-м году на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.
Киев поддержали западные страны и США, объявившие Москве режим санкций. 

В субботу президент России посетил открытие фестиваля «Опера в Херсонесе», который проходит на полуострове.  Как напоминает Ura.ru, власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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