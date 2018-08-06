МИД Украины недоволен визитом Владимира Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. На сайте украинского дипведомства говорится, что Киев считает этот визит нарушением госсуверенитета страны.Украина по-прежнему считает Крым оккупированной Россией территорией, хотя еще в 2014-м году на референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.Киев поддержали западные страны и США, объявившие Москве режим санкций.

В субботу президент России посетил открытие фестиваля «Опера в Херсонесе», который проходит на полуострове. Как напоминае т Ura.ru, власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.