МИД Украины назвал Россию «такой же опасной», как Сомали

Украинцам не стоит посещать опасные страны: Ливию, Сирию, Россию, Сомали и Йемен. Такими рекомендациями к согражданам обратился украинский МИД.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — написал в воскресенье в Twitter государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Так заяц прокомментировал освобождение из ливийского плена украинского врача.

Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило, что из плена вооруженной группировки на территории Ливии был освобожден украинский доктор. Посольство призвал находящихся в Ливии украинцев немедленно покинуть страну, пишет РИА Новости.