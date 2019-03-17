МИД Украины: Массовая эмиграция граждан - «мегавызов» для страны

Тенденция граждан Украины покинуть территорию страны и уехать за границу, является «мегавызовом» для страны, считает глава украинского МИДа Павел Климкин.

Как сообщают Известия, украинский министр в беседе с журналистами «Радио Культура» заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом. Однако, он отметил, что такое явление не является катастрофичным, а лишь становится вызовом для правительства Украины.

В феврале сообщалось, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию. За три года на территорию страны въехали 600 тысяч человек.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН признал вину киевских властей в отъезде граждан на заработки в Россию.

