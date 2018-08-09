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МИД предупредил о зеркальном ответе на санкции США

9 Августа 2018 в 17:33
МИД предупредил о зеркальном ответе на санкции США

Россия готова зеркально ответить на новые ограничительные меры, которые готов ввести Вашингтон в связи с событиями в Солсбери. Об этом объявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

В основу новых санкций, которые США собираются активировать 22 августа, лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием. В Госдепартаменте заявили, что ограничительные меры вступят в действие, если Россия не гарантирует неприменение химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения в отношении Москвы и какую-либо связь новых санкций с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он назвал эти санкции незаконными.

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