МИД России предложил лечить планету «целебным фото» Лаврова

На официальной странице МИД РФ в Facebook появилось фото главы ведомства Сергея Лаврова с подписью — «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — пишет «Газета.ру».

На фотографии Лавров стоит, водрузив на плечо российский флаг, и улыбается.

Однако пользователи соцсети неоднозначно восприняли пост внешнеполитического ведомства. В комментариях они выражали недоумение и задавали ехидные вопросы, а также отпускали шуточки по поводу того, куда ещё нужно и можно прикладывать фотографию министра.