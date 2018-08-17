Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

МИД России направил Вашингтону ноту протеста

17 Августа 2018 в 15:36
МИД России направил Вашингтону ноту протеста

В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва выразила Вашингтону протест из-за регулярных нарушений Соединенными Штатами норм международного права в отношении российских дипломатических представительств. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в МИД добавили, что уже обратили внимание ООН на эту проблему, отметив, что последствия «выходят далеко за рамки российско-американских отношений».

Напомним, в ранее власти США в качестве санкций в отношении России закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Москва осчитала, что действия Вашингтона являются захватом дипсобственности. Позже, в марте 2018 года Соединённые Штаты решили закрыть генконсульство в Сиэттле, за этим было принято решение о высылке 60-ти российских дипломатов. Россия, в свою очередь, приняла зеркальные меры.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.