МИД России направил Вашингтону ноту протеста

В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва выразила Вашингтону протест из-за регулярных нарушений Соединенными Штатами норм международного права в отношении российских дипломатических представительств. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в МИД добавили, что уже обратили внимание ООН на эту проблему, отметив, что последствия «выходят далеко за рамки российско-американских отношений».

Напомним, в ранее власти США в качестве санкций в отношении России закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Москва осчитала, что действия Вашингтона являются захватом дипсобственности. Позже, в марте 2018 года Соединённые Штаты решили закрыть генконсульство в Сиэттле, за этим было принято решение о высылке 60-ти российских дипломатов. Россия, в свою очередь, приняла зеркальные меры.