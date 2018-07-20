МИД РФ выразил решительный протест послу Греции

МИД России вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. Ему был выражен «решительный протест» по поводу антироссийских заявлений греческой стороны, передает RT.

Ранее Греция выслала из страны двоих российских дипломатов, еще двум запретила въезд в страну. Власти пояснили, что мера вызвана попыткой вмешательства во внутренние дела Афин и нарушением госбезопасности.

При этом посол РФ в Греции Андрей Маслов назвал высылку бездоказательной. Он также поставил под сомнение ранее запланированный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.