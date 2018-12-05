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МИД РФ уличил Киев в подготовке военной провокации в Донбассе

5 Декабря 2018 в 11:10
МИД РФ уличил Киев в подготовке военной провокации в Донбассе

Киевский режим проводит подготовку военной провокации в Донбассе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По её словам, цель украинских властей - выдать это за «российскую агрессию».

Захарова напомнила, что в последнее время приходит всё больше сведений об интенсивном приготовлении к возможным силовым операциям вооруженных сил Украины на востоке страны, отмечает «Свободная пресса». В регион переправляются значительные материальные силы наступательного характера, которые распределяются вдоль всей линии соприкосновения.

Представитель МИД РФ назвал «камуфляжем» военное положение, веденое Порошенко в десяти областях Украины. По словам Захаровой, таким образом украинские власти стремятся закамуфлировать организацию провокации в Донбассе.

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