МИД РФ: США используют ситуацию в Иране, чтобы подорвать сделку по ядерной программе

Вашингтон намеренно вмешивается в ситуацию в Иране и использует ее для подрыва соглашений по иранской ядерной программе. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что требования США изменить сроки соглашения по сделке могут привести к подрыву договоренностей. Он предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела Ирана.

«Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)», - сказал Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее власти США открыто поддержали протестующих в Иране, а президент Америки Дональд Трамп пообещал им поддержку «когда придет время».

Протесты в Иране начались 28 декабря. За несколько дней в столкновениях погибло порядка 20 человек. В четверг, 4 января, глава КСИР заявил, что «смута 2017 года провалилась».