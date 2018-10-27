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МИД РФ: США готовят войну, а РФ готовится к войне

27 Октября 2018 в 10:47
МИД РФ: США готовят войну, а РФ готовится к войне

Россия и США по-разному воспринимают возможный вооруженный конфликт. Такое мнение высказал замруководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что Штаты готовятся начать войну, в то время как россияне готовятся защищать свою Родину, ее людей, принципы и территориальную целостность.

«И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — сказал Белоусов, слова которого приводит RT.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что ждет американцев в случае войны с Россией.

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