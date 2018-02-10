МИД РФ призвал Израиль и Иран не допустить эскалации в Сирии

Российский МИД сделал заявление в связи с ударами по военным объектам в Сирии, нанесенным израильской авиацией. Дипломаты призвали все вовлеченные стороны не допустить эскалации конфликта в регионе.

«Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона"», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В МИД РФ назвали совершенно недопустимым создание угрозы для жизни российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного правительства для содействия борьбе с террористами.

Ранее израильская авиация нанесла удар по военным объектам Ирана в Сирии, после того, как над Голландскими высотами был сбит иранский беспилотник. Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам. Один из них был сбит. Летчик катапультировался.