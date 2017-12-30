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МИД РФ предупредил Японию о последствиях нарушения договора РСМД

30 Декабря 2017 в 15:10
МИД РФ предупредил Японию о последствиях нарушения договора РСМД

Японии, прежде, чем размещать на своей территории американские комплексы ПРО Aegis Ashore, стоит еще раз «взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения договора РСМД». Об этом заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия не может проигнорировать тот факт, что теперь два таких комплекса появятся на восточных рубежах России, пишет РИА Новости.

«Это создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании», - заявил Рябков.

Ранее правительство Японии утвердило решение о размещении на территории страны американских комплексов ПРО, пишет RT.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ напомнил, что наступающий год будет годом Японии в России и России в Японии. Это мероприятие должно способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между государствами.  

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