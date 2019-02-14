МИД РФ подтвердил смерть дипломата Кривова

В Министерстве иностранных дел подтвердили кончину российского дипломата Олега Кривова. Как сообщили на Смоленской площади, некролог будет опубликован позднее, передаёт RT .

Ранее появились сообщения, что здании внешнеполитического ведомства РФ в Москве найден мертвым сотрудник Департамента по вопросам нераспространения и контроля вооружения, 68-летний Олег Кривов.

На теле не было заметно видимых следов насильственной смерти. Его нашла уборщица в туалете на 19-м этаже здания. Именно там расположен отдел, в котором работал Кривов. По предварительной информации, дипсотрудник умер из-за острого сердечного приступа.