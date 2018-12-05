МИД РФ отреагировал на высылку дипломата из Словакии

ФОТО: РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности. Об этом сообщает ТАСС. Источник подчёркивает, что внешнеполитическое ведомство охарактеризовало действия Братиславы как «недружественные».

Как напоминает Утро.ру, ранее стало известно, что в Словакии разгорелся дипломатический скандал. Премьер-министр республики Петер Пеллегрини заявил, что Братислава высылает российского дипломата. По его словам, он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.

Между тем, ранее в Совете Федерации и Госдуме пообещали зеркально ответить на выдворение российского дипломата из Словакии по обвинению в шпионаже. Первый заместитель председателя международного комитета верхней палаты парламента, генерал ФСБ Владимир Джабаров подчеркнул, что ещё не было случая, чтобы Россия не отреагировала соответствующим образом на подобный демарш.