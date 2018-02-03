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МИД РФ обвинил Пентагон в «откровенной подтасовке»

3 Февраля 2018 в 17:32
МИД РФ обвинил Пентагон в «откровенной подтасовке»

США подтасовывает факты, заявляя о том, что Россия отказывается от дальнейшего сокращения ядерных вооружений. Такое заявление сделали в МИР РФ в субботу в связи с публикацией новой ядерной доктрины США.

«Ещё один пример откровенной "подтасовки" – содержащееся в документе утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений»,- говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно говорила о своей приверженности «Договору о нераспространении ядерного оружия» и заявляла об открытости к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности.

В МИД добавили, что инициированное американцами одностороннее и ничем не ограниченное развертывание глобальной системы ПРО, реализация концепции «глобального удара», а также отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и отказаться от возможности размещения оружия в космосе не способствуют созданию условий для ядерного разоружения.

Ранее Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, в которой утверждается, что Москва модернизирует свое вооружение и может нанести превентивный ядерный удар.


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