МИД РФ направил протест Госдепу США по делу Бутиной

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста госдепартаменту США в связи с арестом Марии Бутиной, передаёт «Интерфакс». Заместитель главы департамента информации и печати МИД Артем Кожин назвал гражданку России политической заключённой. По его словам, на неё оказывается самое жестокое психологическое давление.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что обвинение американской стороны строится почти на пустом месте. Федеральное бюро расследований использует для этого вырванные из контекста отрывки из ее личной переписки в социальных сетях.

Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки обвиняет 29-летнюю Бутину в «преступном сговоре» и в незаконной работе в США в качестве иностранного агента. О её задержании стало известно 16 июля. В среду, 25 июля в суде Вашингтона состоялись слушания по её делу, следующее заседание состоится 10 сентября.

В России Мария Бутина была одним из организаторов общественной организации «Право на оружие».