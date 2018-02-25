МИД РФ: Москва не допустит срыва политического процесса в Сирии

Москва будет жестко пресекать любые попытки сорвать политический процесс в Сирии. Об этом заявили в российском МИД после принятия резолюции ООН о прекращении огня в САР.

Документ по Сирии, единогласно принятый 24 февраля членами Совбеза ООН, устанавливает 30-дневное перемирие на территории всей страны и проведение гуманитарных операций.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев. Будем за этим внимательно следить», - заверили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит бороться за запрещенной группировкой «Исламское государство» и передышки от перемирия террористы не получат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее приветствовал принятие резолюции о прекращении огня в Сирии, а также призвал все стороны обеспечить незамедлительную поставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы страны, пишет RT.