МИД РФ: Киев подтвердил намерение решать конфликт в Донбассе силой

Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, фактически перечеркнул Минские соглашения и подтвердил намерение властей страны решать конфликт на юго-востоке силой. Такое заявление сделали в субботу в МИД РФ.

«Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Российские дипломаты отметили, что подписание закона совпало с очередной годовщиной киевского переворота.

«Выводы напрашиваются сами собой: нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия», - заявили в МИД России.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу сегодня, 24 февраля.