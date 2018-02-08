МИД РФ: Информацию об ударе коалиции США по сирийским войскам проверяют

В МИД РФ заявили, что Россия проверяет информацию об ударе сил коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы анализируем ту информацию, которая приходит относительно инцидента, который имел место вчера», — заявила дипломат.

Также она подчеркнула, что возникает масса вопросов к американской стороне в связи с той версией произошедшего, которая была представлена США.

Добавим, что в Минобороны заявили, что российские военнослужащие не пострадали в ходе атаки коалиции. Ранее RT сообщала, что в результате удара число жертв достигло ста человек.