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МИД призвал США «одуматься» и вместе взяться за Венесуэлу

13 Марта 2019 в 10:41
МИД призвал США «одуматься» и вместе взяться за Венесуэлу

Россия призвала США к совместной деятельности по разрешению кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ. На Смоленской площади призвали Вашингтон «одуматься».

«Вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права», - приводят  «Известия» выдержку из заявления.

В МИД РФ также подчеркнули, что ограничительные меры Вашингтона в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» за работу с Венесуэлой незаконны, передает RT. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это российское кредитное учреждение всего лишь даёт возможность венесуэльским властям нормально работать с иностранными партнерами.

Кроме того, на Смоленской площади обратили внимание на недопустимость используемой США терминологии, которые называют президента Боливарианской республики Николаса Мадуро «незаконным» руководителем. Вашингтон забывает о том, что это всенародно избранный глава государства, а санкции США введены в обход механизма Совета Безопасности ООН, подчеркнул МИД РФ.

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