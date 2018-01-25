МИД обвинил власти США в «пропагандистской атаке»

Российское Министерство иностранных дел заявило о «массированной пропагандистской атаке» со стороны властей США. Вашингтон, как сообщили в ведомстве, пытается «очернить Россию на мировой арене» и возложить ответственность за инциденты с использованием химического оружия в Сирии на Москву и Дамаск. По неподтвержденным данным, она произошла в Восточной Гуте 22 января, сообщает RT.

В МИДе уверены, что американские власти пытаются приучить мировое сообщество к мысли о содействии России в использовании химоружия в Сирии. Однако дипломаты напомнили, что наша страна, в отличие от США, уничтожила все собственные запасы этого вида оружия. На прошлой неделе в западных СМИ появилось сообщение об атаке в пригороде Дамаска. По их версии, в результате отравления хлоридом аммония пострадали порядка 30 мирных жителей, погибло двое детей, сообщает «Газета.ру» .

Напомним, ранее Москва предложила сделать обязательным выезд экспертов ООН на место химатак во время расследования. Такая инициатива изложена в проекте резолюции Совбеза Организации Объединённых Наций.