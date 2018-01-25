МИД обвинил власти США в «пропагандистской атаке»

Российское Министерство иностранных дел заявило о «массированной пропагандистской атаке» со стороны властей США. Вашингтон, как сообщили в ведомстве, пытается «очернить Россию на мировой арене» и возложить ответственность за инциденты с использованием химического оружия в Сирии на Москву и Дамаск. По неподтвержденным данным, она произошла в Восточной Гуте 22 января, сообщает RT.
В МИДе уверены, что американские власти пытаются приучить мировое сообщество к мысли о содействии России в использовании химоружия в Сирии. Однако дипломаты напомнили, что наша страна, в отличие от США, уничтожила все собственные запасы этого вида оружия. На прошлой неделе в западных СМИ появилось сообщение об атаке в пригороде Дамаска. По их версии, в результате отравления хлоридом аммония пострадали порядка 30 мирных жителей, погибло двое детей, сообщает «Газета.ру».
Напомним, ранее Москва предложила сделать обязательным выезд экспертов ООН на место химатак во время расследования. Такая инициатива изложена в проекте резолюции Совбеза Организации Объединённых Наций.