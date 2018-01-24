МИД обвинил США в пропагандистской атаке на Россию

МИД России, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию, сообщается на сайте министерства.

«23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — говорится в заявлении МИД РФ.

«На счету Вашингтона подобных трюков уже немало. Вспомним резонансный инцидент с использованием зарина в апреле 2017 года в Хан- Шейхуне, ситуацию вокруг которого МИД России неоднократно детально комментировал, в том числе 19 января 2018 года. Ответственность за случившееся США с ходу и без раздумий возложили на правительственные силы Сирии.

Российские и независимые международные эксперты неопровержимо развенчали беспочвенные утверждения американцев и их «единомышленников». Мы - в отличие от наших оппонентов - основывались не на домыслах, а на полноформатном профессиональном анализе всех обстоятельств того прогремевшего инцидента, ставшего предлогом для американского ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в нарушение международного права. Тогда США совершили акт агрессии против суверенного государства», отмечается в заявлении.

«Факты говорят сами за себя. И лживые заявления американских официальных лиц от многократного повторения правдой всё равно не станут. Навязчивое стремление США разыграть применительно к Сирии сценарий в стиле того, что они ранее проделали в бывшей Югославии, Ираке и Ливии, видно невооруженным взглядом. Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?», говорится в заявлении ведомства.