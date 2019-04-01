МИД НАТО хочет увеличить свое влияние в Черном море

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят вопрос о расширении военного присутствия в Черном море. Об этом заявила представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчинсон, пишет Утро.ру.

Уточняется, что в том числе будет обсуждаться возможность увеличения присутствия кораблей НАТО в водах Черного моря. Она уточнила, что повестка встречи связана с воссоединением Крыма и России, а также инцидентом в Керченском проливе, сообщает RT.