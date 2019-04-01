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МИД НАТО хочет увеличить свое влияние в Черном море

1 Апреля 2019 в 14:10
МИД НАТО хочет увеличить свое влияние в Черном море

Министры иностранных дел стран  НАТО обсудят вопрос о расширении военного присутствия в Черном море. Об этом заявила представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчинсон, пишет Утро.ру.

Уточняется, что в том числе будет обсуждаться возможность увеличения присутствия кораблей НАТО в водах Черного моря. Она уточнила, что повестка встречи связана с воссоединением Крыма и России, а также инцидентом в Керченском проливе, сообщает RT.

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится в Вашингтоне 3-4 апреля.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал, почему военные суда США не являются угрозой для России.
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