Воскресенье
09 декабря
USD 66.92
EUR 76.08
Горячие новости

МИД Китая «вызвал на ковер» американского посла

9 Декабря 2018 в 17:38
МИД Китая «вызвал на ковер» американского посла

Китайские МИД выразил «решительный протест» Вашингтону в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Для этого заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому вручили ноту.

Ранее стало известно о задержании дочери основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу – в канадском Ванкувере. США требуют ее экстрадиции для свершения правосудия. Ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание гражданки страны грубым нарушением прав человека. Пекин пообещал Канаде серьезные последствия, если Мэн Ваньчжоу немедленно не отпустят, пишет РИА Новости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.