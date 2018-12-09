МИД Китая «вызвал на ковер» американского посла

Китайские МИД выразил «решительный протест» Вашингтону в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Для этого заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому вручили ноту.

Ранее стало известно о задержании дочери основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу – в канадском Ванкувере. США требуют ее экстрадиции для свершения правосудия. Ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание гражданки страны грубым нарушением прав человека. Пекин пообещал Канаде серьезные последствия, если Мэн Ваньчжоу немедленно не отпустят, пишет РИА Новости.