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МИД Ирана анонсировал совещание с ЕС по ядерной сделке

8 Января 2018 в 13:18
МИД Ирана анонсировал совещание с ЕС по ядерной сделке

Иран намерен провести консультативное совещание по ядерной сделке 2015 года с участием трех стран-членов ЕС. Об этом сообщил в понедельник, 8 января, глава МИД страны Джавад Зариф.

В ходе Второй тегеранской конференции по безопасности, которая стартовала сегодня в иранской столице, Зариф подчеркнул, что ядерная сделка между Ираном и мировыми державами всегда была очень важна и не теряет своей актуальности.

Ранее США предприняли попытку изменить условия соглашения с Ираном задним числом. В Госдуме действия США осудили, пишет Газета.ру

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