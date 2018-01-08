МИД Ирана анонсировал совещание с ЕС по ядерной сделке

Иран намерен провести консультативное совещание по ядерной сделке 2015 года с участием трех стран-членов ЕС. Об этом сообщил в понедельник, 8 января, глава МИД страны Джавад Зариф.

В ходе Второй тегеранской конференции по безопасности, которая стартовала сегодня в иранской столице, Зариф подчеркнул, что ядерная сделка между Ираном и мировыми державами всегда была очень важна и не теряет своей актуальности.

Ранее США предприняли попытку изменить условия соглашения с Ираном задним числом. В Госдуме действия США осудили, пишет Газета.ру