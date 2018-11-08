Ми-8 жёстко сел под Тверью

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Жарковском районе Тверской области, жертв нет, сообщает региональный главк МЧС. Всего на борту винтокрылой машины находились четыре человека.

По данным МЧС, бортмеханика вертолета зажало в кабине, отмечает RT . Ми-8 совершал воздушный мониторинг газопровода. Машина направлялась из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области.

Ранее в Архангельской области самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку прямо в лесу. Экипажу пришлось пойти на это из-за обледенения фюзеляжа. На борту находились 11 пассажиров и 2 пилота. Несколько человек пострадали.

Как отмечает «Свободная пресса» , кукурузник получил повреждения. Он оказался в болоте, поэтому спасательный вертолет не может там совершить посадку. Людей будут эвакуировать с помощью подъёмного устройства.