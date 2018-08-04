Суббота
04 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Ми-8 в Красноярском крае рухнул посте столкновения с грузом другого вертолета

4 Августа 2018 в 11:23
Ми-8 в Красноярском крае рухнул посте столкновения с грузом другого вертолета

Рухнувший в Красноярском крае Ми-8, потерпел крушение после столкновения с грузом другого вертолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте катастрофы. На данный момент известно, что вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию. Второе воздушное судно лопастями задело груз первого вертолета. Чтобы избежать крушения первый вертолет в воздухе отцепил внешний груз, сбросив его на землю. Оба воздушных судна летели без диспетчерского сопровождения, в связи с чем ответственность за выполнение всех произведенных маневров лежит на пилотах. 

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» рухнул в субботу около 6 часов утра по московскому времени в Туруханском районе Красноярского края. На его борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, никто из них не выжил. Расследованием причин катастрофы займется Главное управление СК России, сообщает RT

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.