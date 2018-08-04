Ми-8 в Красноярском крае рухнул посте столкновения с грузом другого вертолета

Рухнувший в Красноярском крае Ми-8, потерпел крушение после столкновения с грузом другого вертолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте катастрофы. На данный момент известно, что вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию. Второе воздушное судно лопастями задело груз первого вертолета. Чтобы избежать крушения первый вертолет в воздухе отцепил внешний груз, сбросив его на землю. Оба воздушных судна летели без диспетчерского сопровождения, в связи с чем ответственность за выполнение всех произведенных маневров лежит на пилотах.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» рухнул в субботу около 6 часов утра по московскому времени в Туруханском районе Красноярского края. На его борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, никто из них не выжил. Расследованием причин катастрофы займется Главное управление СК России, сообщает RT.