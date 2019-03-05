МГУ проверяют после угрозы взрыва

Проверка главного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова на Ленинских горах проводится в связи с поступившим сообщением об угрозе взрыва. Эвакуация не проводилась, передает ТАСС.

Ранее сегодня аналогичные проверки после анонимных угроз были проведены в бизнес-центрах «Фабрика Станиславского» и «Даниловская мануфактура». По той же причине пришлось эвакуировать Люблинский районный суд. Ничего опасного в результате проверок нигде не нашли.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» прокатилась по всей Российской Федерации с января. В прошлом году по фактам анонимных звонков о мнимых угрозах взрыва в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел. Найти виновных пока не получилось.