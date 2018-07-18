Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

МГУ попросили поддержать проекты платформы «Россия – страна возможностей»

18 Июля 2018 в 13:20
МГУ попросили поддержать проекты платформы «Россия – страна возможностей»

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала руководство МГУ поддержать проекты платформы «Россия – страна возможностей». С таким заявлением она выступила на заседании совета Российского Союза ректоров, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что платформа, созданная по инициативе президента страны, открывает новые возможности для талантливых молодых людей, а также позволяет им осуществить свои замыслы.

«Я бы хотела, чтобы проекты платформы “Россия – страна возможностей” получили надлежащую поддержку в вашем учебном заведении», — заметила Голикова.

Напомним, что платформа была запущена в Сочи в октябре прошлого года на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Она включает в себя 13 отдельных проектов для школьников, учащихся вузов, молодых специалистов, бизнесменов и управленцев.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.