МГУ попросили поддержать проекты платформы «Россия – страна возможностей»

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала руководство МГУ поддержать проекты платформы «Россия – страна возможностей». С таким заявлением она выступила на заседании совета Российского Союза ректоров, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что платформа, созданная по инициативе президента страны, открывает новые возможности для талантливых молодых людей, а также позволяет им осуществить свои замыслы.

«Я бы хотела, чтобы проекты платформы “Россия – страна возможностей” получили надлежащую поддержку в вашем учебном заведении», — заметила Голикова.

Напомним, что платформа была запущена в Сочи в октябре прошлого года на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Она включает в себя 13 отдельных проектов для школьников, учащихся вузов, молодых специалистов, бизнесменов и управленцев.