Международный форум «Бессмертного полка» пройдёт в Музее Победы

Международный форум «Бессмертный полк – всемирное шествие» пройдёт в среду, 27 февраля в Музее Победы. В мероприятии примут участие 36 международных координаторов движения «Бессмертный полк». Они обменяются опытом взаимодействия с органами исполнительной власти по организации шествий в разных странах.

Участники форума также обсудят механизмы получения разрешений на проведение шествий и проблемы, которые как правило при этом возникают. Координаторы «Бессмертного полка» также проведу встречу с представителями МИД РФ.

Среди уже заявленных выступающих на форуме - председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой, глава Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Как отмечают организаторы форума, в последние годы отмечается взрывной рост числа участников движения «Бессмертный полк». Так, в 2018 году шествия состоялись в 80-и странах.