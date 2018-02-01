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Международная лыжная федерация отменила решение об отстранении восьми россиян

1 Февраля 2018 в 21:24
Международная лыжная федерация отменила решение об отстранении восьми россиян

Международная лыжная федерация (FIS) после решения Спортивного арбитража в Лозанне отменила решение об отстранении от международных соревнований под ее эгидой восьми российских лыжников, сообщает «Интерфакс».

«Для будущих соревнований FIS, включая Кубок мира, FIS сняла текущие приостановки для следующих спортсменов на основе сегодняшнего решения: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Александр Легков, Наталья Матвеева, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Максим Вылегжанин», - говорится в заявлении FIS, опубликованном на ее сайте. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) — международная организация, курирующая все виды лыжного спорта. Основана 14 национальными федерациями в 1924 году во французском городе Шамони. Сегодня членами ФИС являются 123 национальных объединения лыжного спорта. Штаб-квартира федерации находится в швейцарском городе Оберхофен-ам-Тунерзее. Французская аббревиатура FIS используется во всех языках. В ФИС четыре «официальных» языка: английский, французский, немецкий и русский. 

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