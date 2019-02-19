Мэй вновь отправится в Брюссель

Тереза Мэй 20 февраля отправится в Брюссель, чтобы провести переговоры с руководителями Европейского Союза о пересмотре соглашения по условиям Brexit, передает «Синьхуа».

Мэй проведет переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по вопросу «бэкстопа» - границы между Республикой Ирландия - членом Евросоюза и британской Северной Ирландией.

Европейский Союз неоднократно заявлял, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта 2019 года почти не остается.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Лондон рискует потерять статус финансового центра из-за выхода из Европейского Союза.