Мэй сообщила о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй не останется на своем посту на время переговоров с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества, передает РБК.Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из Европейского союза, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

62-летняя Тереза Мэри Мэй - премьер-министр Соединённого Королевства и Лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.



15 января 2019 года Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение в Парламенте, на котором депутаты отвергли ее соглашение о выходе Британии из ЕС. 12 марта британский парламент повторно отверг проект соглашения по Брексит с Евросоюзом.