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Мэй сообщила о готовности уйти в отставку

27 Марта 2019 в 21:08
Мэй сообщила о готовности уйти в отставку
Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй не останется на своем посту на время переговоров с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества, передает РБК.

Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из Европейского союза, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.  

62-летняя Тереза Мэри Мэй - премьер-министр Соединённого Королевства и Лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 

15 января 2019 года Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение в Парламенте, на котором депутаты отвергли ее соглашение о выходе Британии из ЕС. 12 марта британский парламент повторно отверг проект соглашения по Брексит с Евросоюзом.

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