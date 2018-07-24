Мэй лично займётся переговорами по Brexit

Руководить процессом выхода Великобритании из Евросоюза будет лично премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

«Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя», — сказала британский премьер.

При этом по её словам, министерство по Brexit будет по-прежнему вести подготовку правительства к выходу из ЕС, которая будет заключаться в рассмотрении вариантов на случай наличия соглашения по Brexit либо его отсутствия. Отмечается, что министерство получит возможность нанять на работу дополнительных сотрудников, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач.

Напомним, что переговоры по выходу Британии из ЕС должны быть завершены к саммиту организации в октябре. Так как в процессе наблюдаются определённые сложности, эксперты не исключают, что Великобритания может покинуть ЕС 29 марта 2019 года без соглашения.