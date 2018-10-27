Суббота
27 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Мэттис обсудил выход из ДРСМД с министром обороны ФРГ

27 Октября 2018 в 17:39
Мэттис обсудил выход из ДРСМД с министром обороны ФРГ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в субботу, 27 октября, обсудил намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. ОБ этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В разговоре Меттис поблагодарил коллегу за вклад Германии в поддержку мировой стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, Африке, Афганистане и Европе. Также стороны обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе позицию США по ДРСМД.

О намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил неделей ранее. Эксперты в эфире НСН назвали поведение Вашингтона «истерикой и шантажом».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.