Мэттис обсудил выход из ДРСМД с министром обороны ФРГ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в субботу, 27 октября, обсудил намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. ОБ этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В разговоре Меттис поблагодарил коллегу за вклад Германии в поддержку мировой стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, Африке, Афганистане и Европе. Также стороны обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе позицию США по ДРСМД.

О намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил неделей ранее. Эксперты в эфире НСН назвали поведение Вашингтона «истерикой и шантажом».