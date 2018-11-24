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Метростанцию «Ховрино» закрывают до понедельника

24 Ноября 2018 в 00:20
Метростанцию «Ховрино» закрывают до понедельника

24 и 25 ноября для пассажиров будет закрыта метростанция «Ховрино», «Речной вокзал» временно станет конечной, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Закрытие «Ховрино» необходимо для подключения строящейся метростанции «Беломорская» к сети.

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ.

Ранее НСН сообщала, в Москве завершается строительство станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ее возведение завершено на данный момент на 85%. Он отметил, что станцию планируется ввести в эксплуатацию через несколько месяцев.

Открытие станции серьезно улучшит транспортную ситуацию в районе, в котором проживает около 40 тысяч человек.

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