Место похорон Орхана Джемаля пока не определено

Журналиста Орхана Джемаля, погибшего в ЦАР, могут похоронить в столице Центральноафриканской республики Банги или на мусульманском кладбище Москвы.

Напомним, отец Орхана — Гейдар Джемаль — умер в ночь на 5 декабря 2016 года в Алма-Ате, где находился на лечении от онкологии. «Он заранее знал, что умрёт, и сам выбрал местом захоронения тюркскую землю рядом со своими мусульманскими братьями-сестрами. Семья также дала согласие на его похороны в Алматы. Если бы его тело привезли в Москву, то похоронили бы на мусульманском кладбище на окраине города», писал журналист Максим Шевченко.

Гейдар Джемаль был похоронен 6 декабря 2016 года на кладбище Баганашил в Алма-Ате по мусульманскому обычаю; по словам муфтия Духовного управления мусульман Казахстана, проводившего погребальную молитву, Джемаль хотел быть похороненным там, где закончится его жизнь.

Кроме Орхана Джемаля в ЦАР убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали фильм по заказу «Центра управления расследованиями» — медиапроекта Михаила Ходорковского.