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Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

21 Марта 2019 в 17:04
Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

Место на Троекуровском кладбище, стоимостью 1 миллион 300 рублей, власти Москвы выделили бесплатно для похорон певицы Юлии Началовой. Друзья артистки при содействии депутата Госдумы Оксаны Пушкиной написали соответствующее письмо правительству Москвы, сообщает KP.Ru.

Заплатить за место на этом кладбище семья Началовой была не в состоянии. Отмечается, что в последние годы у исполнительницы с деньгами было тяжело.

С 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят известных политических деятелей и артистов.

Похороны Юлии Началовой прошли 21 марта. Певица умерла после остановки сердца 16 марта в одной из клиник Москвы. Ей было 38 лет.

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