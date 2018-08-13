Месси стал самым титулованным футболистом «Барселоны» в истории

Нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком каталонского футбольного клуба «Барселона» в истории. Как отмечает RT, победа в матче за Суперкубок Испании принесла аргентинцу 33-й трофей в составе каталонской команды. Ранее это достижение Месси делил с бывшим полузащитником каталонцев Андресом Иньестой. С нынешнего сезона он выступает в Японии.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» переиграла «Севилью» и в 13-й раз стала обладателем Суперкубка Испании по футболу.

Между тем, на прошедшем в России этим летом чемпионате мира по футболу сборная Аргентины, в составе которой на мундиаль приехал и Лионель Мессии, не смогла пройти дальше стадии 1/8 финала. В свою очередь легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что ему было стыдно и печально видеть такую сборную Аргентины. У неё не были идей и целей, отмечает Газета.ру.



