Месси не попал в число номинантов на «Золотой мяч»

Лионель Месси не попал в тройку претендентов на получение приза лучшему игроку мира по версии французского журнала «France Football» «Золотой мяч».

В последний раз футболист отсутствовал в тройке номинантов в 2006 году, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро, передает ТАСС.

В шорт-лист списка претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации футбола.

Ранее НСН сообщала, что на звание лучшего тренера сборной претендуют хорватский тренер Златко Далич, наставник французской сборной Дидье Дешам и экс-тренер «Реала» Зинеддин Зидан, покинувший команду после сезона 2017/2018.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфир НСН оценил шорт-лист и выделил в нём наиболее весовых претендентов на высокие звания.