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«Мешает гегемонии США». Названа причина ненависти к России

10 Ноября 2018 в 11:28
«Мешает гегемонии США». Названа причина ненависти к России

Политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд раскрыли причину ненависти США и Великобритании к России. В своей книге они утверждают, что Москва не делает то, что ей диктуют.

Книга строится на провокационных вопросах Элфорда и развернутых ответов Коулза. В своих рассуждениях политологи отмечают, что США из-за всех сил стараются сохранить свою гегемонию, однако Россия, не желаю поддаваться, «мешает господству неолиберального порядка».

По мнению Коулза, «первая холодная война» Британии и с Россией произошла еще в начале XX века. Тогда было противостояние за ресурсы и торговые пути, а с приходом к власти большевиков противостояние стало еще и идеологическим.

Коулз напомни, что британцы первыми использовали химическое оружие на территории РФ во время операций в поддержку белой армии, причем Уинстон Черчилль называет его «правильным лекарством». В связи с этим политолог недоумевает, почему Лондон истерит по поводу «российского «Новичка».

При этом Коулз подверг критики военные действия Запада. Политолог утверждает, что еще несколько лет назад эксперты предупреждали, что любые попытки НАТО повлиять на Украину приведу к неизбежной «аннексии» Крыма.

Политолог сделал вывод, что ни Россия, ни Китай сегодня не представляют угрозы для Западного мира, просто Вашингтону и Лондону «не нравится «экономический национализм» и развитие этих стран», пишет РИА Новости.

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