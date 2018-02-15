Мерзликин: Я прививаю детям любовь к року через личное присутствие

Все любители качественной отечественной музыки 15 февраля собрались на XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018. Церемония проходит на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец».
В этом году масштабное мультимедийное шоу проходит под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения.
Актер Андрей Мерзликин в эфире НСН какую музыку слушают его дети и почему.
«Если я когда-нибудь и буду говорить своим детям о преемственности музыкальных поколений, то я хотя бы должен говорить о том какую музыку я слушаю, на чем я вырос. Однако это не должно быть ультимативно, а должно быть личное присутствие. Вот мои дети сегодня здесь и те группы, которые здесь сегодня представлены, мои дети знают и разбираются, они слушали. Есть, конечно, свои приоритеты и если мы сегодня своим личным участием поддержим ту группу, которая нам нравится — это будет наша личная семейная радость. Это и есть так называемое привитие нашей традиционной русской рок музыки », — рассказал Мерзликин.
В премии принимают участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты. Премию откроет выступление голограммы Владимира Высоцкого.#чартовадюжина #чд2018 #междупрошлымибудущим