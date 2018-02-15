Мерзликин: Я прививаю детям любовь к року через личное присутствие

Актер Андрей Мерзликин в эфире НСН рассказал как должна проходить преемственность музыкальных поколений.

Все любители качественной отечественной музыки 15 февраля собрались на XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018. Церемония проходит на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец».

В этом году масштабное мультимедийное шоу проходит под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения.

Актер Андрей Мерзликин в эфире НСН какую музыку слушают его дети и почему.

«Если я когда-нибудь и буду говорить своим детям о преемственности музыкальных поколений, то я хотя бы должен говорить о том какую музыку я слушаю, на чем я вырос. Однако это не должно быть ультимативно, а должно быть личное присутствие. Вот мои дети сегодня здесь и те группы, которые здесь сегодня представлены, мои дети знают и разбираются, они слушали. Есть, конечно, свои приоритеты и если мы сегодня своим личным участием поддержим ту группу, которая нам нравится — это будет наша личная семейная радость. Это и есть так называемое привитие нашей традиционной русской рок музыки », — рассказал Мерзликин.

В премии принимают участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты. Премию откроет выступление голограммы Владимира Высоцкого.