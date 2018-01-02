Меры безопасности у российского посольства в Тегеране усилены из-за протестов

В Иране, где несколько дней подряд продолжаются протесты, усилены меры безопасности у российского посольства, хотя ситуация в Тегеране остается спокойной. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что вокруг здания миссии помимо сотрудников дипломатической полиции размещены дополнительные силы правоохранителей.

«Кроме того, у нас в самом посольстве по распоряжению руководства введены дополнительные меры безопасности. Это выражается в том, что несколько ограничен выезд из посольства, то есть либо по служебной необходимости, либо на небольшие расстояния», — заявил собеседник РИА Новости.

В посольстве отметили, что аналогичные мера предприняты и в отношении дипмиссия других стран – Турции Китая, Индии.

«То есть это не эксклюзивно в отношении России, большинство дипломатических представительств подпали под усиленную охрану», — пояснил дипломат.



В нескольких городах Ирана с 28 декабря начались акции протеста. Люди вышли на улицу, недовольные низкими зарплатами, коррупцией и высокой безработицей. Власти Ирана обвинил в подготовке беспорядков США и Саудовскую Аравию.