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Мэру Махачкалы предъявили обвинение

24 Января 2018 в 23:25
Мэру Махачкалы предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Дагестана.

В связи с этим срок его ареста автоматически будет продлен до двух месяцев.

Градоначальнику инкриминируют превышение полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан принял решение об отмене оправдательного приговора сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву.  

51-летний Муса Асхабалиевич Мусаев — российский и дагестанский политик. Глава Махачкалы. В 2013-2015 годах - Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан. Кавалер Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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