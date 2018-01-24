Мэру Махачкалы предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Дагестана.

В связи с этим срок его ареста автоматически будет продлен до двух месяцев.

Градоначальнику инкриминируют превышение полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан принял решение об отмене оправдательного приговора сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву.

51-летний Муса Асхабалиевич Мусаев — российский и дагестанский политик. Глава Махачкалы. В 2013-2015 годах - Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан. Кавалер Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».