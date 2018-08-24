Меркель: Украина останется транзитёром газа после строительства «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что Украина останется транзитёром газа после того, как будет построен новый газопровод «Северный поток — 2». Об этом она сказала в ходе рабочего визита в Тбилиси.

По словам немецкого канцлера, даже во время холодной войны Россия и Европы продолжали тесно взаимодействовать в энергетической сфере и сейчас отказаться от этих связей невозможно, передает RT.

Меркель отметила, что Украина и Грузия от этого не пострадают.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» не означает прекращение транзита газа через Украину.

Как пишут «Известия», Ангела Меркель в субботу проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым обсудит поставки каспийского газа в Европу через Южный газотранспортный коридор.