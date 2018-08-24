Пятница
24 августа
USD 68.53
EUR 79.25
Горячие новости

Меркель: Украина останется транзитёром газа после строительства «Северного потока — 2»

24 Августа 2018 в 12:57
Меркель: Украина останется транзитёром газа после строительства «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что Украина останется транзитёром газа после того, как будет построен новый газопровод «Северный поток — 2». Об этом она сказала в ходе рабочего визита в Тбилиси.

По словам немецкого канцлера, даже во время холодной войны Россия и Европы продолжали тесно взаимодействовать в энергетической сфере и сейчас отказаться от этих связей невозможно, передает RT.

Меркель отметила, что Украина и Грузия от этого не пострадают.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» не означает прекращение транзита газа через Украину.

Как пишут «Известия», Ангела Меркель в субботу проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым обсудит поставки каспийского газа в Европу через Южный газотранспортный коридор.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.